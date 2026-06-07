Les Kings, un grand ménage pas si simple…

Ambitieux en début de saison, les Sacramento Kings ont connu un exercice 2025-2026 cauchemardesque. Seulement 14ème de la Conférence Ouest, la franchise californienne souhaite désormais lancer une grande reconstruction.

Et sur cette intersaison, tous les cadres de cette équipe se trouvent sur le départ. Mais encore faut-il parvenir à monter des trades... Selon les dernières rumeurs, les Kings ont l'intention de se séparer de Domantas Sabonis, de Zach LaVine, de DeMar DeRozan ou encore de Malik Monk.

Mais sans surprise, il ne sera pas simple de trouver des portes de sortie pour eux. Selon les informations du journaliste Jake Fischer, Sabonis conserve tout de même une cote de popularité intéressante. Ainsi, le Lituanien semble représenter le candidat le plus sérieux à un échange.

En février dernier, l'ex-pivot des Indiana Pacers a notamment fait l'objet de discussions sérieuses avec les Toronto Raptors. Et son profil, malgré un contrat à plus de 90 millions de dollars sur les deux prochaines années, devrait susciter des intérêts.

Pour autant, il ne faut pas s'attendre à des offres très attractives sur ce dossier. En raison de ses blessures, Domantas Sabonis a disputé 19 matches cette saison. Et ses prétendants devraient en profiter pour tenter de le récupérer à un prix réduit.

Maxime Raynaud, la lumière dans le marasme des Kings