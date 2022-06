Les Kings prêts à céder leur quatrième choix mais contre qui ?

Absents des playoffs depuis 2006, les Sacramento Kings sont fatigués de se reconstruire. Même drafter haut ne les intéresse plus, étant donné que la franchise aimerait se hisser dans le top-8 de la Conférence Ouest. Elle possède déjà quelques jeunes talents. De toute façon, le dernier joueur prometteur que les Californiens ont récupéré – Tyrese Haliburton – ils ont fini par le bazarder aux Indiana Pacers.

Du coup, les dirigeants sont susceptibles de refourguer le quatrième choix de la draft 2022 selon les sources rapportées par Kevin O’Connor de The Ringer. Avec l’ambition de récupérer un joueur capable d’aider l’équipe à passer un cap dès la saison prochaine. Alors quelles sont les options ?

O’Connor évoque la possibilité de reculer le soir de la draft pour obtenir un joueur en plus. Par exemple Malcolm Brogdon et le sixième choix des Indiana Pacers, Josh Hart et le septième choix des Portland Trail Blazers ou encore Jerami Grant et le cinquième choix des Detroit Pistons. Pas sûr que ces franchises acceptent le deal en l’état.

Grant est peut-être l’option la plus intéressante à ajouter au groupe actuelle. Mais les Pistons n’ont pas besoin de lâcher autant, surtout si c’est pour remonter que d’une seule place à la draft. A l’inverse, Hart a beau être un bon joueur, les Kings peuvent aspirer à un peu plus en cédant un pick dans le top-5. Brogdon serait une très belle pioche. Ça promet de longues négociations le soir de la draft.