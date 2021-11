Klay Thompson a eu un gros coup de blues sur le banc contre Portland

Klay Thompson n'est pas loin du retour. L'arrière des Golden State Warriors devrait être en mesure de rejouer au basket avant la fin de l'année. Malgré cette pensée réjouissante, assister aux matches de son équipe dans un rôle de spectateur est toujours une souffrance pour le All-Star. Vendredi, lors de la victoire des siens contre Portland, Thompson a été submergé par l'émotion.

On l'a ainsi vu rester sur le banc des remplaçants pendant de longues minutes après le match. D'abord en souriant et saluant les fans qui scandaient des messages à sa gloire, puis prostré avec une serviette pour se cacher le visage. Stephen Curry et Steve Kerr sont venus soutenir leur ami, absent des terrains depuis deux saisons.

"Je savais que ce serait la partie la plus dure pour lui parce qu'il a un ballon dans les mains tous les jours, il se sent lui-même, participe à des oppositions et est avec nous à l'entraînement dans certaines situations... mais il n'est pas sur le terrain. Le point positif c'est que l'on parle de semaines et plus de mois pour son retour. Je suis extrêmement fier de la manière dont il a géré ces deux années. Personne ne peut comprendre ce qu'il a traversé en étant éloigné des terrains pendant aussi longtemps. Tout ça montre à quel point le basket compte pour lui", a expliqué Curry devant la presse.

It’s now been about 20 minutes since the game ended and Klay Thompson is still on the bench with a towel over his head pic.twitter.com/5bvnXjQgCO — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 27, 2021

Draymond Green est allé dans le même sens que son meneur.

"Il est à la fin du voyage. Ou au début, selon comment vous voyez les choses. Il a des jours comme celui-ci de temps en temps. Je comprends ce qu'il vit même si je n'ai pas traversé la même chose que lui. Je sais juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment autant le basket et la compétition que Klay Thompson".

On a toujours envie que des joueurs blessés de longue date puissent pratiquer à nouveau leur art. Dans le cas de Klay Thompson, on a peut-être un peu plus envie encore que d'habitude... *

