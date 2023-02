Klay Thompson, son avertissement à la Conférence Ouest

En l'absence de Stephen Curry, les Golden State Warriors cherchent à limiter les dégâts. Au sein d'une Conférence Ouest relevée, Klay Thompson et ses partenaires occupent actuellement la 9ème place. Avec un bilan à l'équilibre : 29 victoires pour 29 défaites.

En l'état, le champion NBA pourrait avoir même du mal à défendre son titre en Playoffs. Surtout que dans le même temps, la concurrence devient de plus en plus importante à l'Ouest. On pense bien évidemment aux arrivées de Kyrie Irving aux Dallas Mavericks et surtout de Kevin Durant aux Phoenix Suns.

Mais de son côté, Thompson a encore confiance.

"L'Ouest est vraiment fourni, mais au final, il faut toujours affronter les meilleurs pour gagner, que ce soit lors des Finales ou au premier tour. Il y a toujours eu des talents incroyables. Donc, il n'y a aucun tour facile. De notre côté, nous savons ce qu'il faut faire pour gagner. Actuellement, nous devons tenir en attendant le retour de Steph. Ensuite, nous devons nous remettre sur pied, cette pause va être très bénéfique pour nous. Et ensuite, j'aime toujours nos chances de conserver notre titre. Je ne vais jamais perdre confiance en notre équipe", a assuré Klay Thompson face à la presse.

Les Warriors ont des certitudes, notamment pour les Playoffs. Mais il va tout de même falloir mettre la machine en route. Car jusqu'à maintenant, cette équipe se montre irrégulière et surtout incapable d'enchaîner à l'extérieur.

Mais avec le retour de Curry, Golden State représentera, forcément, un danger.

