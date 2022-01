Klay Thompson, premier coup de show des Splash Brothers

Toujours privés de Draymond Green, les Golden State Warriors ont récemment éprouvé quelques difficultés. Surtout que dans le même temps, Stephen Curry, touché à la main, a eu un coup de moins bien. Alors que de son côté, Klay Thompson se montre logiquement rouillé pour son grand come-back.

La nuit dernière, le match contre les Detroit Pistons incarnait une belle opportunité pour les Dubs. Face à l'une des plus mauvaises équipes de la NBA, la victoire des Californiens (102-86) ne faisait pas l'ombre d'un doute.

Et du coup, les Warriors devaient en profiter pour gagner en confiance. Notamment Thompson. Et les hommes de Steve Kerr ont totalement saisi cette opportunité.

Face à la défense (trop) permissive des Pistons, Thompson a pu se faire plaisir. Malgré un temps de jeu toujours limité, l'arrière continue de se faire plaisir en prenant beaucoup de tirs. Une manière pour lui de se remettre en route malgré une régularité encore incertaine.

Et encore sur ce match, il n'a pas été incroyable dans ce domaine : 6/13 aux tirs, dont un 3/8 à longue distance. Pour autant, le natif de Los Angeles a été tranchant. Surtout, il a pris le jeu à son compte sur plusieurs séquences. Avec au total 21 points, sa meilleure performance jusqu'à maintenant.

"J'ai passé un bon moment ce soir, j'aurais aimé mettre quelques tirs de plus, mais j'ai juste passé un bon moment, c'était amusant. Je me fiche de rater 100 tirs d'affilée, je n'arrêterai jamais de tirer la balle. J'aime trop ça et je travaille trop dur pour ne pas le faire.

J'étais juste heureux de voir le ballon rentrer ce soir, mais je ne suis toujours pas satisfait", a-t-il tout de même précisé.