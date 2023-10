Klay Thompson ouvre la porte à une extension aux Warriors

Les Golden State Warriors ont deux dossiers majeurs à régler : Steve Kerr et Klay Thompson. L'entraîneur et l'arrière seront libres au terme de la saison 2023-2024. Et les dirigeants californiens ont affiché le souhait de les conserver sur la durée.

Pour le vétéran de 33 ans, un compromis sera indispensable pour envisager un avenir chez les Dubs. Actuellement payé 43,2 millions de dollars par an, le natif de Los Angeles risque de devoir réaliser un effort financier pour trouver un accord.

Et Thompson semble ouvert à cette possibilité.

"Une extension bientôt ? Je pense que c'est possible. Et si ce n'est pas le cas, la vie reste géniale. Je joue encore au basket, il s'agit de ma 13ème année en NBA, donc je n'ai pas à me plaindre. Peu importe ce que l'avenir me réserve, j'ai déjà fait tellement de grandes choses avec ce maillot.

Et je sais qu'il y a encore de nombreux souvenirs à créer. Peu importe la suite, la vie est géniale. Je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai eu un parcours incroyable ici jusqu'à maintenant et je suis impatient de créer de nouveaux souvenirs avec les gars", a insisté Klay Thompson devant les médias.

Il existe une envie mutuelle de s'entendre. Mais encore faut-il parvenir à trouver le bon deal pour les deux camps. En tout cas, avec des Warriors toujours axé autour de son trio avec Stephen Curry et Draymond Green, Klay Thompson reste dans les plans de Golden State.

