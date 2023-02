Les résultats de la nuit, celle de Klay Thompson

Knicks @ Wizards : 115-109

Cavaliers @ Hawks : 119-136

Heat @ Bucks : 99-128

Hornets @ Timberwolves : 121-113

Nets @ Bulls : 87-131

Thunder @ Suns : 115-124

Rockets @ Warriors : 101-116

Kings @ Clippers : 176-175 (après 2 OT)

- Sans surprise, depuis son retour de blessure, Klay Thompson n'est plus vraiment le même joueur. Mais après de tels problèmes physiques, il faut du temps pour retrouver les sommets. Et à certains moments, l'arrière des Golden State Warriors reste capable de fulgurances.

La nuit dernière, il a ainsi été le grand artisan du succès des siens face aux Houston Rockets (116-101). Avec 42 points, Thompson a égalé son record de la saison avec surtout un joli 12/17 à trois points. Avec Jordan Poole (15 points) et Donte DiVincenzo (15 points) pour l'épauler, il a pu faire la différence.

Pour tenter de rivaliser, Kenyon Martin Jr (22 points) a été cruellement seul... Surtout face à la main très chaude de Klay Thompson.

Klay Thompson, son avertissement à la Conférence Ouest

- Une rencontre dans l'histoire ! Après deux prolongations, les Sacramento Kings ont finalement dominé les Los Angeles Clippers (176-175). Et oui, le score est bien correct. Il s'agit du deuxième match le plus prolifique de l'histoire derrière Detroit-Denver (186-184) en 1983.

Grâce à ce contexte, Malik Monk (45 points) a d'ailleurs réalisé son record en carrière, alors que De'Aaron Fox (42 points) l'a accompagné pour arracher la victoire. Lors de la seconde OT, les Clippers avaient pourtant le match en mains avec 6 points d'avance à moins de deux minutes de la fin.

Une avance acquise grâce à Kawhi Leonard (44 points) et Paul George (34 points). Mais les Kings ont inscrit les 7 derniers points, dont le panier de la gagne pour Fox. Nicolas Batum (19 points) a eu l'opportunité de faire gagner les siens, mais a raté un tir à trois points au buzzer.

Pour ses grands débuts aux Clippers, Russell Westbrook a été plutôt bon : 17 points (7/13 aux tirs) et 14 passes décisives (7 ballons perdus) en 39 minutes.

KINGS WIN IN 2ND-HIGHEST SCORING GAME IN NBA HISTORY 😱 pic.twitter.com/bUy51iSHWp

- Dans le même temps, les New York Knicks ont pris le meilleur sur les Washington Wizards (115-109). Alors que Kristaps Porzingis (23 points) semblait bien parti pour un festival, c'est finalement Julius Randle qui a fait le show.

Sur sa lancée des dernières semaines, l'intérieur des Knicks (46 points) a pris ses responsabilités pour porter son équipe. Intenable sur le plan offensif, Randle a permis le come-back new-yorkais, qui a pourtant compté 19 points de retard. Kyle Kuzma (23 points) a fait de son mieux, alors que Bradley Beal (16 points) a été discret.

- All-Star Break ou pas, la machine Milwaukee Bucks ne s'enraye pas. Face au Miami Heat (128-99), la franchise du Wisconsin a encore survolé les débats pour s'offrir une 13ème victoire consécutive. Un succès acquis malgré la sortie rapide de Giannis Antetokounmpo, touché au genou.

En son absence, le collectif des Bucks n'a pas tremblé avec Jrue Holiday (24 points), Bobby Portis (18 points), Brook Lopez (17 points) ou encore Khris Middleton (12 points) en sortie de banc. Totalement étouffé, le Heat, malgré un bon Jimmy Butler (23 points), n'a jamais semblé en mesure de répondre.

Power Ranking : Les vrais favoris et les autres avant la dernière ligne droite

- En attendant les grands débuts de Kevin Durant, attendus début mars, tout va bien pour les Phoenix Suns. La nuit dernière, la franchise de l'Arizona a dominé l'Oklahoma City Thunder (124-115). Sans KD, Devin Booker (25 points) a assume le rôle de patron, avec un bon Chris Paul (16 points) en lieutenant.

Collectivement, malgré le coup de chaud d'Isaiah Joe (28 points), les Suns ont pris la mesure d'un Thunder privé de Shai Gilgeous-Alexander. Pour grimper dans la hiérarchie à l'Ouest, Phoenix a besoin d'une bonne série.

- Paradoxalement, les Brooklyn Nets, sans aussi KD, ont eux vécu une sale soirée : une lourde défaite face aux Chicago Bulls (87-131). Avec une faillite totale des titulaires, le coach Jacque Vaughn s'est appuyé sur Seth Curry (19 points) et Cam Thomas (22 points) pour limiter les dégâts.

En face, Zach LaVine a été sans pitié : 32 points à 12/17 aux tirs. Bien épaulé par DeMar DeRozan (17 points) et Nikola Vucevic (13 points, 10 rebonds), l'arrière paraît prêt à mener la révolte sur cette fin de saison.

- Pour le premier match depuis le licenciement de Nate McMillan, les Atlanta Hawks l'ont emporté face aux Cleveland Cavaliers (136-119). Comme un symbole, Trae Young (34 points) a été excellent pour faire la différence. Tout comme Dejounte Murray (25 points).

Sans surprise, la nouvelle recrue, Saddiq Bey (19 points), a également eu un bel impact. Du côté des Cavs, Darius Garland (33 points) a été le seul à vraiment surnager. Ses lieutenants, Donovan Mitchell (19 points) et Evan Mobley (13 points), ont été plutôt discrets.

Dejounte Murray drops Darius Garland and points at him 👉 pic.twitter.com/lIFgRFaL6A

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 25, 2023