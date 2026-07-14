Un trade de Klay Thompson vers Miami est-il vraiment possible ?

Toujours à la recherche de joueurs sur les postes extérieurs pour étoffer son effectif, le Miami Heat s’intéresserait à Klay Thompson.

Giannis Antetokounmpo est arrivé au Miami Heat et c’est l’un des gros coups de cet été chargé en transferts de stars. Mais il en faudra plus pour que la franchise floridienne puisse réellement avoir une chance de sortir de l’Est dès cette saison. En effet, pour l’instant, l’effectif paraît plutôt déséquilibré avec une forte présence à l’intérieur mais des besoins au tir et à la création. Sauf que les dirigeants ne disposent plus vraiment d’atouts à refourguer pour mettre en place des échanges et gardent une marge financière infime pour signer des joueurs de qualité. Ça ne les empêche pas de cibler des profils. Selon le Miami Herald, Klay Thompson ferait partie des extérieurs sur la liste de l’organisation.

Sauf que ce dernier est toujours sous contrat avec les Dallas Mavericks pour une dernière saison, avec 17 millions de dollars à la clé. Un trade serait possible si le club texan acceptait par exemple de récupérer Nikola Jovic en contrepartie, mais ça semble peu probable à ce stade. Le Heat devra sans doute attendre un éventuel buyout du quadruple champion NBA pour avoir une chance de le recruter.

Les Mavs ne sont pas dans l’urgence non plus. Si Klay Thompson veut vraiment partir dès maintenant, il devra renoncer à une partie non négligeable de son salaire. Sinon, il faudra s’armer de patience puisque Dallas préfère encore régler l’affaire via un transfert, au moins jusqu’à la deadline de février.

Selon la presse locale, Thompson, 36 ans, intéresse Miami quelle que soit la destination finalement choisie par LeBron James, que le Heat espère aussi faire venir. L’ancien shooteur d’élite des Golden State Warriors tournait à 11,7 points et 38% de réussite à trois-points la saison dernière.