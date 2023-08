Devin Booker a fait une saison 2022-2023 de très haut niveau, sans pour autant se départir de sa capacité à agacer les adversaires. On se souvient tous de cette prise de bec avec Klay Thompson, avec ce dernier en train de mimer les quatre bagues de champion remportées avec les Warriors. Il se trouve que Klay regrette ce qui pouvait s'apparenter à du trashtalk et estime que ce n'était ni adapté, ni très honorable. Invité du podcast de Paul George, l'arrière de Golden State a fait amende honorable tout en disant le plus grand bien de Booker.

"Je n'étais pas bien et Book me bottait le cul ce soir-là. Ces images ne sont clairement pas à mon avantage aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me la raconter en montrant quatre bagues. Tout le monde sait ça, c'est sur Wikipédia. Je n'étais pas à mon niveau habituel et on a tous nos insécurités par moments. Je dois être assez adulte pour admettre que chacun a ses moments de faiblesse.

Je ne suis pas vraiment fier de cet épisode. En voyant Devin Booker, je devrais plutôt me dire que je suis fier de ce jeune homme. Il a beaucoup travaillé et il a survécu à une politique difficile à Phoenix, où tout le monde était tradé et où il se retrouvait avec un nouveau coach tous les ans. Aujourd'hui, c'est un franchise player parce qu'il a continué à travailler".

Lors de ce match, Klay Thompson avait été éjecté après s'être accroché avec Devin Booker, puis avait eu quelques mots pour le banc des Suns en quittant le parquet.

Klay Thompson vs Devin Booker

