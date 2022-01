Klay Thompson, son retour imminent se confirme !

L'arrière des Golden State Warriors Klay Thompson va bel et bien réaliser son retour sur les parquets NBA dans les prochains jours.

Les Golden State Warriors vont officiellement retrouver Klay Thompson ! Depuis plusieurs jours, il se dit que l'arrière se trouve très proche d'un retour sur les parquets NBA. Le match contre les Cleveland Cavaliers, dans la nuit de dimanche à lundi, a même été évoqué.

Et effectivement, le joueur de 31 ans devrait bel et bien retrouver la Ligue sur cette rencontre. En effet, d'après les informations de The Athletic, mais aussi du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le natif de Los Angeles va disputer cette partie.

Les Warriors devraient réaliser la grande annonce ce samedi. Il s'agit bien évidemment d'un véritable événement. Plus de deux ans et demi après son dernier match en NBA, Thompson va enfin rejouer.

Un grand moment pour lui, victime de deux sérieuses blessures à la suite. Pour ses débuts, la star des Warriors va logiquement avoir un traitement particulier de la part de son entraîneur Steve Kerr.

Ainsi, si Klay Thompson va immédiatement récupérer son statut de titulaire, il va disposer d'un temps de jeu limité. On parle d'une présence sur le terrain pendant 15 ou 20 minutes pour commencer. On a hâte de le revoir en action et surtout d'évaluer son niveau de jeu.

