Klay Thompson, un retour plus rapide que prévu ?

Tout va bien pour les Golden State Warriors. Avec un collectif performant et surtout une profondeur impressionnante, les Dubs disposent du meilleur bilan de la NBA : 10 victoires et 1 défaite. Le tout sans Klay Thompson.

Particulièrement attendu pour son retour sur les parquets, l'arrière continue sa rééducation après ses sérieuses blessures. Et visiblement, le coéquipier de Stephen Curry réalise des progrès de plus en plus importants.

Ainsi, Thompson devrait même reprendre la compétition avant Noël.

"On me dit que s'il continue sur sa lancée en ce moment en rééducation, une date cible pour son retour sera fixée probablement dans les prochaines semaines. Et cela pourrait être - il y a de l'optimisme - dès le 20 décembre, 23 décembre. Les Warriors ont des matches à domicile avant Noël. Et donc le plan pour Klay Thompson est de continuer à monter en puissance. Les Warriors partiront en tournée à la mi-décembre, et à ce moment-là, si Klay continue sur cette voie, il ira jouer avec l'équipe de G League des Warriors. Et l'espoir est qu'il sera de retour peut-être avant Noël", a fait savoir le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

On peut légitimement penser que Klay Thompson aura besoin de temps. Après une telle période d'inactivité, le joueur de 31 ans va devoir se réhabituer à l'intensité des matches. Mais on a tout de même hâte de le revoir en action avec les Warriors !

Les Warriors ont trouvé l’idée parfaite pour chambrer Klay Thompson