Malgré l'avantage acquis face aux San Antonio Spurs (2-0), les New York Knicks font le maximum pour éviter de s'enflammer.

Les New York Knicks ont pris une belle option pour le titre NBA. Lors des Finales face aux San Antonio Spurs (2-0), Josh Hart et ses coéquipiers ont remporté les deux premiers matches de la série à l'extérieur.

Avec les deux rencontres à venir au Madison Square Garden, ils ont l'opportunité de se rapprocher du premier sacre de la franchise depuis 1973. Et pour faire la différence, les New-Yorkais veulent pouvoir se reposer sur une mentalité irréprochable.

Comment ? En abordant tous les matches comme s'il y avait encore 0-0 dans cet affrontement.

"Pour nous, il y a toujours 0-0. Mener 2-0 ne veut vraiment rien dire. Les Spurs vont se présenter lundi avec une énergie folle et une détermination incroyable, et nous devons nous préparer à faire mieux", a prévenu Josh Hart.

"Pour le Game 2, notre état d'esprit était simple : il y avait 0-0, pas 1-0. Pour le prochain match, il faut conserver cette mentalité. C'est comme ça que ça doit être. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers, on ne peut se contenter de rien", a ajouté Jalen Brunson.

Il sera intéressant de voir comment les Knicks vont gérer cette pression. Seront-ils vraiment capables d'aborder le Game 3 de cette manière ?

Les billets des Knicks atteignent des sommets délirants pour le retour des Finales à NY