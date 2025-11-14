Mike Brown critique ses Knicks, trop focalisés sur les arbitres lors de la défaite contre le Magic. Un message fort envoyé à son vestiaire.

Les New York Knicks ont vécu une soirée frustrante mercredi au Madison Square Garden, battus 124-107 par le Orlando Magic. Mais au-delà du score, c’est surtout l’attitude de ses joueurs qui a agacé Mike Brown. Le coach new-yorkais n’a pas mâché ses mots après la rencontre, pointant du doigt les plaintes incessantes adressées aux arbitres.

Mike Brown recadre ses joueurs

Interrogé sur le comportement de son équipe, Mike Brown a été clair : pour lui, les Knicks se sont trop concentrés sur l’arbitrage, oubliant leurs propres responsabilités.

« Le truc qui m’a le plus déçu, c’est qu’en première mi-temps, tout ce qui se passait sur le terrain, on en a fait porter la faute aux arbitres », a-t-il expliqué. « Et ça, c’était décevant à voir parce que nous étions les coupables de beaucoup de choses qui se sont produites sur le terrain. Six de leurs huit premiers points viennent de la ligne des lancers-francs, et on a vraiment fait faute. »

Le coach a également rappelé qu’il n’avait même pas pu envisager de demander un challenge.

« Je ne pouvais même pas utiliser un challenge parce qu’on faisait vraiment faute. L’une des clés pour nous est de jouer physique sans faire de faute, mais si les six premiers points ou les trois ou quatre premières possessions qu’ils ont commencent sur la ligne des lancers-francs, alors on ne se donne pas une chance, et on les laisse se sentir à l’aise dans le match. »

Le Magic a obtenu 33 lancers francs contre 23 pour New York, un écart qui reflète en partie cette indiscipline.

Un contraste avec l’ère Thibodeau

Les supporters des Knicks ne vont pas manquer de noter le changement de ton. Sous Tom Thibodeau, les critiques post-match visaient souvent l’arbitrage, et il était extrêmement rare que le coach pointe du doigt ses propres joueurs sur ce terrain-là.

Mike Brown, lui, a choisi une autre ligne : responsabiliser son groupe plutôt que chercher des excuses extérieures. Une façon de marquer sa différence avec son prédécesseur, tout en envoyant un message clair à son vestiaire. Moins de discussions avec les officiels, plus de discipline, et un retour aux bases pour ne pas retomber dans de mauvaises habitudes.

