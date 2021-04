On n'aurait pas misé dessus en début de saison, mais il est tout à fait possible que les New York Knicks et les Brooklyn Nets s'affrontent au 1er tour des playoffs dans quelques semaines. Le classement à l'Est est très changeant, mais à l'heure actuellement, les Nets sont 2e et les Knicks 7e. Avant de fantasmer sur une série estampillée Big Apple, les deux équipes vont se retrouver en saison régulière lundi. Dans ce match, il est possible que Brooklyn soit enfin au complet et puisse aligner son fameux Big Three : Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden.

Les deux premiers ont manqué plusieurs matches ces dernières semaines, mais "KD" est sur le retour et Kyrie est aussi revenu de son congé pour raisons personnelles. Au sortir de la plus large victoire de la franchise depuis 1996, la nuit dernière contre les Detroit Pistons, plusieurs joueurs des Knicks se sont vus demander s'ils redoutaient les affrontements futurs avec Brooklyn et son Big Three.

En 4 ans, les cancres de la NBA sont devenus les patrons, un espoir pour les Knicks ?

La meilleure réponse est sans doute celle donnée par Reggie Bullock et Julius Randle.

"Ils ont un Big Three ? On a un Big Five. [Randle le coupe : 'On a une Big Team'] Oui, on a une Big Team. On n'est pas vraiment inquiets à propos de leur Big Three parce qu'on sait quel genre de basket on est capables de jouer si on les affronte. On se concentre sur notre équipe et sur la stratégie que prépare le coach, pas sur les autres".

Il est intéressant de voir que les Knicks, même s'ils sont évidemment nettement inférieurs en termes de talent, ont retrouvé une confiance en eux et les armes tactiques pour ne pas aborder des gros matches avec la tête baissée. Pour ce qu'est capable de proposer Tom Thibodeau sur le plan défensif, on a quand même bien envie que cette affiche du 1er tour ait lieu...

Avant cela, les Knicks se doivent de valider leur qualification, possiblement après être passés par le play-in tournament. Il s'agirait de la première fois depuis 2013, après de longues années de disette, de marasme et de moqueries.