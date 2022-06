Les Knicks envoient deux de leurs vétérans aux Pistons

Les New York Knicks continuent de dévoiler leurs cartes à deux jours du coup d'envoi de la Free Agency. Après avoir déjà envoyé Kemba Walker aux Detroit Pistons le soir de la draft, les dirigeants de Manhattan se sont à nouveau entendus avec leurs homologues du Michigan pour un nouvel échange. Alec Burks et Nerlens Noel rejoignent les Pistons en compagnie de deux seconds tours de draft. Pas de contrepartie pour les Knicks, qui libèrent là encore un peu plus d'espace sous le Cap avec un objectif bien précis : offrir un contrat massif à Jalen Brunson.

Le meneur des Dallas Mavericks est free agent (restricted) cet été et il est la cible prioritaire des New-yorkais. La franchise texane pourra s'aligner sur toutes les offres qui seront faites à son joueur de 25 ans. Mais en proposant autour des 110 millions sur quatre ans, là où les Mavericks tablaient plutôt sur 80 à 90 millions, les Knicks pourraient pousser leurs rivaux à le laisser partir. Le choix reviendrait alors au joueur.

C'est une somme conséquence pour Brunson, certes excellent pendant les playoffs (21 points de moyenne) mais dont le CV reste relativement maigre en NBA. Il sort de sa meilleure saison en carrière - sa quatrième en NBA - et il tournait à un peu plus de 16 points par match. C'est un meneur intéressant et encore assez jeune mais pas tout à fait aligné sur l'âge de RJ Barrett et sans doute pas assez fort pour s'affirmer comme la future star des Knicks.

Les Pistons semblent avoir abandonné l'idée de signer un joueur au maximum pendant l'intersaison. Les options sur les contrats de Noel et Burks, qui toucheront respectivement 9,2 et 9,1 millions la saison prochaine, ont été activées pour mettre en place le transfert. Les dirigeants voulaient des vétérans pour encadrer un vestiaire assez jeune et ils se sont donc tournés vers les deux joueurs des Knicks.

