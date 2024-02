Les Knicks portent réclamation après la défaite face aux Rockets !

Après la défaite contre les Houston Rockets (103-105), les New York Knicks ont déposé une réclamation auprès de la NBA.

Les New York Knicks ne digèrent pas la défaite contre les Houston Rockets (103-105). Il faut dire que les New-Yorkais ont perdu ce match en raison d'une erreur d'arbitrage. En effet, dans les derniers instants, Aaron Holiday a obtenu une faute de Jalen Brunson. Et il a inscrit deux lancers-francs, avant de rater intentionnellement le troisième, pour donner la victoire aux Texans.

Problème, il n'y avait pas faute sur cette action ! Une erreur reconnue par l'arbitre en chef Ed Malloy et qui figure dans le rapport des deux dernières minutes. Face à cette situation, les Knicks ont décidé de déposer une réclamation officielle auprès de la NBA, selon ESPN.

Si on peut comprendre la frustration de New York, cette démarche a peu de chances d'aboutir. Pourquoi ? Car une réclamation doit normalement porter sur la mauvaise application d'une règle. Mais pas sur une erreur d'arbitrage.

Pour éviter de créer un précédent, la Ligue peut difficilement se permettre de faire rejouer un match en raison d'une mauvaise décision arbitrale. D'ailleurs, dans l'histoire, seulement six réclamations ont été entendues par la NBA. Et la dernière date désormais de 2007, avec l'expulsion de Shaquille O'Neal pour six fautes... alors qu'il en avait commis cinq.

Mais les Knicks n'ont rien à perdre en tentant le coup à fond.

