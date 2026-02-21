Le rookie des Hornets continue d’empiler les records à longue distance et vise désormais la première place.

La saison rookie de Kon Knueppel prend une tournure historique. Le jeune arrière des Charlotte Hornets a franchi un nouveau cap vendredi soir face aux Cleveland Cavaliers, en s’installant un peu plus dans les livres d’histoire du tir à longue distance.

Grâce à un tir primé inscrit à 11:03 dans la rencontre, Knueppel a dépassé Donovan Mitchell (187) pour s’emparer de la deuxième place du classement all-time des tirs à trois points réussis par un rookie en NBA.

Le joueur de 20 ans a terminé la soirée avec 33 points et sept paniers à trois points, malgré la défaite de Charlotte, 118-113.

Seul Keegan Murray devant lui

Désormais, seul Keegan Murray devance Knueppel. L’ailier des Sacramento Kings détient le record avec 206 tirs primés inscrits lors de sa saison rookie en 2022-23.

Knueppel n’a toutefois pas terminé son exercice, puisqu’il lui reste encore 25 matches à disputer. Une donnée qui laisse entrevoir la possibilité de voir tomber le record absolu d’ici la fin de la saison.

Une saison rookie déjà exceptionnelle

Choisi en quatrième position de la dernière draft, Knueppel affiche 18,8 points de moyenne avec 43,2 % de réussite à trois points, auxquels il ajoute 5,5 rebonds et 3,6 passes décisives.

Il cumule déjà :

le plus grand nombre de tirs à trois points inscrits en NBA cette saison,

le plus grand nombre de matchs à 5 tirs primés ou plus pour un rookie,

et désormais le deuxième total de tirs à trois points réussis par un rookie dans l’histoire.

Une trajectoire impressionnante pour le jeune arrière, qui décidément fait partie des rookies les plus marquants de l’exercice. Et dont la saison aura donc une place à part dans l’histoire.