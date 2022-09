Kobe a choqué la Redeem Team en percutant volontairement Pau Gasol

On le sait, le documentaire sur la Redeem Team qui va sortir prochainement sur Netflix n'est pas consacré à Kobe Bryant. Mais Kobe a été tellement important dans cette aventure rédemptrice, qu'on n'est pas étonnés de voir que les premiers extraits marquants du doc le concernent. Celui sorti samedi sur les réseaux par la plateforme de streaming donne vraiment envie de se plonger dedans.

On y voit d'abord Kobe Bryant et Pau Gasol évoquer leur relation et le fait que Kobe soit allé rendre visite à son coéquipier et ami dans le village olympique. Une tactique, bien entendu, pour faire baisser la vigilance du camp espagnol avant l'affrontement entre les deux équipes. Puis, plus fort encore, les témoignages des coéquipiers du Black Mamba durant ce tournoi, qui racontent leur stupeur lorsqu'il leur a annoncé qu'il allait rentrer dans le lard de Gasol sur la première action du match.

LeBron James raconte ainsi :

"Kobe nous a dit qu'il allait donné le ton et foncer dans la putain de poitrine de Pau directement. On lui a dit qu'il délirait, que c'était son coéquipier et qu'il n'allait pas faire ça. Il l'a fait sur la première action du match. On était en mode : putain de merde ! Il vient de faire ça à son coéquipier ? OK, il n'y a pas moyen que l'on perde ce match".

Pau Gasol confirme :

Il m'est rentré dedans directement dans la poitrine. C'était pour adresser un message. Pas seulement à moi, mais à ses coéquipiers. Il voulait leur dire que j'étais son coéquipier, qu'on était proches, mais qu'il ne s'intéressait à rien d'autre qu'à la victoire".

On peut voir des témoignages de Dwyane Wade, Chris Bosh et Carmelo Anthony autour de cette séquence. Vivement l'intégralité du documentaire, qui sortira le 7 octobre prochain sur Netflix.

In 2004, the US Olympic Men's Basketball team lost the gold and sought redemption in Beijing 2008. @KingJames, @DwyaneWade, and Kobe Bryant led The Redeem Team. This is that story. #TUDUM pic.twitter.com/95MCsOQ6h3 — Netflix (@netflix) September 24, 2022

