Kobe avait prévenu Ben Simmons, mais il ne l’a pas écouté…

Avant sa tragique disparition, Kobe Bryant était cette figure motivante pour beaucoup de joueurs actuels en NBA. Le Black Mamba lançait ainsi des challenges aux joueurs qu'il estimait capables de les relever. On se souvient qu'il avait mis au défi Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic de décrocher un titre de MVP, ce que le Grec et le Serbe ont réussi avec brio. A l'époque, en 2019, Kobe avait aussi son avis sur Ben Simmons et ce qu'il devait faire pour devenir l'une des stars de la ligue.

Avec les critiques que cristallise l'Australien ces derniers jours, les mots de Kobe Bryant reviennent forcément en tête.

"C'est incroyable qu'il soit devenu un joueur avec un fort impact alors qu'il n'a pas de tir. Il DOIT développer un tir. Ce que je dis a l'air stupide, mais je suis complètement sérieux. S'il ne le fait pas, il le regrettera lorsque sa carrière sera terminée. Son développement passe forcément par le shoot. A un moment, il est obligé d'être capable de tirer. Quand Jason Kidd est arrivé en NBA, ce n'était pas un bon shooteur. Il a travaillé jusqu'à en devenir l'un des plus prolifiques de l'histoire", avait explique Kobe dans le Herald Sun australien.

Si même le défi lancé à l'époque par Kobe n'a pas réussi à convaincre Ben Simmons de travailler son shoot, c'est que ce refus est quand même sacrément ancré en lui. Les derniers rebondissements et le lynchage dont il a fait l'objet, que ce soit en interne chez les Sixers, auprès fans ou des médias, vont peut-être le pousser à adopter une autre approche.

Doc Rivers laissait en tout cas entendre lundi qu'il était prêt à travailler avec son meneur dans ce sens. Reste à savoir si c'était pour désamorcer la bombe de la veille ou parce qu'il croit réellement en lui...

