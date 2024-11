Comme chaque samedi, on répond aux questions que vous nous avez posées par mail. Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser répondent à vos interrogations au sujet Kobe Bryant, Nikola Jokic, des pivots et de bien d'autres choses encore.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

Le CQFR en streaming

🎙️ Stephen Curry est-il sous-coté ?