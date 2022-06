Kobe Bryant et l’histoire du triple-double à 5 000 dollars

Chris Duhon n'a joué qu'une seule saison en NBA avec Kobe Bryant, mais elle a été suffisante pour que l'ancien meneur ait des anecdotes à raconter sur le Black Mamba. Cette semaine, lors de son passage dans l'émission Karter Kast, Duhon (natif de Mamou en Louisiane, il faut le signaler !) a témoigné du côté compétiteur de Kobe, quelques semaines avant sa blessure au tendon d'Achille.

"On est dans l'avion en train de regarder des boxscores des matches du jour. Kobe me dit : "tiens, LeBron a encore fait un triple-double'. Moi je lui réponds : tu n'arriveras pas à en faire un parce que tu ne fais jamais de passes. Il se met à rire et me dit : 'Je te parie 5 000 dollars que je fais un triple-double au prochain match'. OK, pas de problème, je prends le pari.

Et évidemment, au match suivant, il ne lui manquait déjà plus qu'une passe et un rebond à la mi-temps pour faire un triple-double... A chaque fois qu'il réussissait un truc, il me regardait et me faisait un clin d'oeil.

Après le match, on discute et il me dit : 'Si je voulais, je pourrais finir en triple-double à chaque match, mais mon équipe a besoin que je score. Et je dois décourager quiconque en face essaye de défendre sur moi pour que l'équipe adverse sache qu'elle ne peut rien faire".