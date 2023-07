Kobe Bryant a laissé une trace inoubliable dans l'histoire de la NBA. Sacré champion à 5 reprises au cours de sa carrière, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers a également été l'un des personnages forts de la Ligue avec un caractère bien trempé.

Dès ses premières années, le Black Mamba a affiché une envie de jouer les premiers rôles. Mais à l'époque, la franchise californienne a déjà un patron : Shaquille O'Neal. Véritable superstar, l'intérieur se trouve au centre du projet des Angelenos.

Et sur l'exercice 1999-2000, le jeu des Lakers de Phil Jackson se repose essentiellement - et logiquement - autour du pivot. On parle à l'époque du meilleur marqueur et du MVP de la saison régulière. Pourtant, lors des Finales NBA face aux Indiana Pacers, Kobe est réellement devenu Kobe.

Sans le Shaq, Kobe Bryant a défié sa propre équipe

A 2-1 dans cette série, les Lakers se présentent le 14 juin 2000 sur le parquet des Pacers avec la ferme intention de faire le break. Après deux victoires à domicile, les Californiens ont besoin de cette fameuse victoire à l'extérieur pour prendre un bel avantage.

Mais dans ce Game 4, Indiana se montre particulièrement accrocheur. Les Californiens, malgré un O'Neal XXL à 36 points et 21 rebonds, ne parviennent pas à s'envoler. Malgré le chantier monstrueux de Diesel, les Pacers, sur un tir primé de Sam Perkins, parviennent à décrocher la prolongation.

Sur cette période supplémentaire, Los Angeles prend l'avantage. Mais catastrophe à 112-109, pour 6 fautes, O'Neal doit sortir du terrain. Une vraie galère pour des Lakers dont le jeu dépend grandement du Big Men. Un vent de panique souffle chez les Angelenos.

Moment choisi par Bryant pour prendre ses responsabilités. Coéquipier du #8 de l'époque, Tyronn Lue a raconté sa version de l'histoire.

"Shaq se fait sortir pour 6 fautes, donc tout le monde se met à paniquer. Donc on commence à se dire, ok Shaq se fait sortir, il va falloir bouger le ballon. Il va falloir impliquer tout le monde. Nous allons devoir jouer un style de jeu différent. Et je crois que Kobe venait de rater trois tirs à la suite. Ou il avait pris plusieurs mauvais tirs, peu importe. Il avait raté, donc les gars lui disaient : 'tu dois faire bouger le ballon'. Phil était aussi sur lui lors du temps-mort. Il est sorti sur le parquet, je crois qu'il a marqué 12 points de suite ou un truc du genre, en inscrivant un gros tir. Et il était genre : 'relax, je m'en occupe'. Après cette série, c'était terminé", a raconté Lue pour le podcast All The Smoke.

Avant la sortie de O'Neal, Bryant se trouvait simplement dans une soirée correcte. 22 points, à 11/23 aux tirs. En réalité, il n'a pas inscrit 12 points après la sortie du Shaq, mais 6. Mais sur ses trois paniers, il a toujours repoussé le danger.

Alors que les Pacers revenaient à 1 petit point des Lakers, il a pris ses responsabilités. En marquant 6 points en moins de 2 minutes, un gamin de 21 ans a fait basculer les Finales NBA 2000 en faveur de son équipe.

Stephen Curry : “Kobe a reconnu le tueur derrière le sourire”

En victime, Jalen Rose raconte aussi

Du côté d'Indiana, on a assisté, quasiment impuissant, à la naissance d'un monstre au plus haut niveau de compétition. Après un Game 5 raté, Bryant jouera d'ailleurs un rôle encore décisif dans le Game 6 (26 points, 10 rebonds) pour permettre le sacre des Lakers. Son premier en NBA.

Présent sur le parquet, Jalen Rose se souvient parfaitement de ce moment. Incapable de stopper le jeune Bryant, le joueur des Pacers a été surtout choqué par son attitude. Dans une prolongation d'un match des Finales NBA, un gamin se révoltait pour faire taire les consignes de sa propre équipe.

"Kobe s'est invité à la fête. Il nous a éteint avec son truc là (son fameux geste pour dire relax, ndlr). C'était incroyable. Car il se prenait la tête avec son propre banc. Moi-même, j'entendais Phil crier sur Kobe. 'Donne ton ballon ! Fais circuler le ballon ! Lâche le !' Notre réaction ? Oui, oui c'est ça ! Fais le ! (rires) Je ne sais pas quel match il (Jackson, ndlr) était en train de regarder. Shaq se fait sortir. Et Kobe... Oh je l'aime tellement. Il nous a bossé, il a pris ce tir à l'entrée de la raquette et a fait son geste. Ce n'était même pas pour nous ! C'était pour son équipe ! Car ils ne croyaient même pas en lui", a lâché Rose.

Un moment marquant dans la jeune carrière de Bryant. Pour l'une des premières fois, Kobe a véritablement été Kobe. Et sur le parquet, comme en dehors, il a ensuite totalement assumé son leadership.

"Après le match, un journaliste lui a demandé : 'tes coéquipiers disent que tu n'as pas confiance en eux, comment tu te sens à ce sujet ?'. Il a répondu : 'bon, j'ai le sentiment que j'ai une meilleure chance de mettre un tir face à deux personnes qu'un gars totalement ouvert'. Il l'a dit en étant totalement sérieux ! Donc vous savez, je l'aime", a résumé Lue.

Un immense talent décuplé par une confiance inébranlable. Du grand Kobe Bryant. A seulement 21 ans.

Kobe Bryant n’a jamais été un rookie, la preuve avec cette anecdote folle