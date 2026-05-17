Longtemps favori pour remporter le trophée de Rookie de l'année, Kon Knueppel est revenu sur sa défaite face à Cooper Flagg.

Kon Knueppel a réalisé une belle saison 2025-2026. Malheureusement pour le jeune talent des Charlotte Hornets, cet exercice n'a pas été suffisant pour remporter le trophée de Rookie de l'année. Longtemps considéré comme le numéro 1 pour le ROY, il a été dépassé, sur le fil, par Cooper Flagg.

Le prodige des Dallas Mavericks a devancé son dauphin de seulement 26 points. Pour autant, l'ailier des Hornets n'a aucun regret. Malgré une fin de saison moins aboutie, notamment lors du Play-in, Knueppel a effectué un bilan positif de ses débuts en NBA.

Et fair-play, il a même reconnu les mérites de Flagg.

"Évidemment, je voulais remporter ce trophée. Si on m’avait dit au début de la saison que mon année se déroulerait comme ça, j’aurais accepté sans hésiter. Le matin avant l’annonce, je me suis dit : ‘Je ne peux plus rien y faire maintenant. J’ai fait tout ce que j’ai pu.’

Je me serais senti encore plus mal si j’avais eu l’impression d’avoir laissé passer quelque chose, mais j’avais le sentiment d’avoir donné le meilleur de moi-même. J'aurais peut-être aimé mieux tirer en fin de saison, mais j'étais prêt à accepter le résultat.

J'avais l'impression d'avoir fait une très bonne saison. J'avais le sentiment de le mériter. Je l'aurais remporté sur d'autres années, mais je trouvais que Cooper le méritait aussi", a analysé Kon Knueppel pour Dale Jr. Download.

Et effectivement, sur cette cuvée, les deux choix s'entendaient. A seulement 20 ans, Kon Knueppel semble promis à un grand avenir.

Cooper Flagg préféré à Kon Knueppel, logique ou immérité ?