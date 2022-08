A défaut d’avoir Giannis, les Bulls vont peut-être signer Kostas Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo a sans doute fait rêver plus d’un fan des Chicago Bulls en déclarant qu’il pourrait jouer dans la « Windy City » même s’il s’agit surtout d’une formulation assez anodine et peut-être même d’un petit pique pour marquer la rivalité « locale » avec les Milwaukee Bucks. En attendant de signer peut-être un jour le double-MVP, la franchise de l’Illinois pense à embaucher son frère, Kostas Antetokounmpo.

Giannis : “Peut-être que je jouerai un jour pour Chicago”

Selon la presse grecque, l’ailier de 24 ans serait suivi de près par les taureaux. Il chercherait donc à faire son retour en NBA après s’être exilé en Europe, et plus précisément en France, à Villeurbanne, la saison dernière. Il tournait à un peu plus de 4 points et 2 rebonds avec l’ASVEL en Betclic Elite.

Avant ça, le troisième des quatre frangins Antetokounmpo n’avait pas vraiment fait sa place en NBA. Passé aux Los Angeles Lakers – où il a gagné un titre avant Giannis – et aux Dallas Mavericks, il a compilé 1 point et 0,8 rebond en 22 rencontres.