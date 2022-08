Giannis Antetokounmpo aime être à Milwaukee et jouer pour les Bucks. On l'a bien compris lorsqu'il a lié son avenir à la franchise alors que beaucoup lui conseillaient le contraire, puisqu'il a remporté deux MVP et un titre de champion avec la franchise qui l'a drafté en 2012. Pas forcément fan des marchés porteurs et des villes-monde comme New York ou Los Angeles, le Greek Freak n'exclut toutefois pas de jouer un jour ailleurs en NBA.

Lors d'une conférence pour lancer son partenariat avec une compagnie de services de santé américaine, Antidote, Giannis a répondu à une question sur ce qu'il pensait des Chicago Bulls et sur son envie de porter un jouer leur maillot.

"Si vous posez cette question à n'importe quel joueur de basket et qu'il vous répond non, c'est un menteur. C'est une franchise qui a gagné de nombreux titres et qui a compté dans ses rangs l'un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand. C'est quelque chose qui ne se réfléchit pas. Tout le monde adorerait jouer pour Chicago. Au final, on ne peut jamais savoir ce que la vie nous réserve. Peut-être que je jouerai un jour pour Chicago. Mais à l'heure actuelle, je suis engagé avec Milwaukee".

Dans l'idée, un déménagement à Chicago ne serait pas forcément un énorme bouleversement pour Giannis Antetokounmpo et sa famille. Il n'y a même pas 100 miles de distance entre Milwaukee et "Windy City", bien que les villes soient dans deux états différents des Etats-Unis. Sportivement, cela aurait évidemment une signification différente et la ligue se retrouverait totalement renversée si le MVP des Finales 2021 venait à changer de crémerie. Où qu'il aille. Les fans des Bulls peuvent en tout cas entretenir ce petit espoir, puisque Giannis n'a pas parlé aussi positivement des autres équipes NBA.

Il faudra dans tous les cas attendre 2025, lorsque Giannis Antetokounmpo pourra décider d'activer ou non sa player option à 51 millions de dollars pour une saison supplémentaire. Il n'aura que 30 ans... L'imaginer dans son prime avec le maillot de Chicago est quand même sacrément intrigant.

