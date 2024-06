Kristaps Porzingis a pris un vrai risque avec sa blessure

Malgré sa blessure à la jambe, Kristaps Porzingis a bel et bien disputé le Game 5 des Finales NBA face aux Dallas Mavericks (106-88). Un véritable effort de la part de l'intérieur des Boston Celtics, récompensé par son premier titre NBA.

Absent depuis le Game 3, le Letton voulait absolument être présent pour son équipe après la lourde défaite concédée au Game 4. Quitte à prendre un très gros risque. Car diminué, l'ancien joueur des New York Knicks aurait pu sérieusement aggraver sa blessure.

Un problème qui va nécessiter une opération, synonyme d'une absence de plusieurs mois.

"Si j'étais inquiet à l'idée d'aggraver ma blessure ? Bien sûr. Je pense que c'était une possibilité, surtout avec le phénomène de compenser avec l'autre jambe, alors que je revenais déjà d'une blessure.

Il y avait clairement un risque, mais je m'en foutais. Je me disais : 'je vais donner tout ce que je peux et ensuite on va régler ce qu'il faut'. Depuis le dernier match, je ne pensais qu'à une seule chose. 'Comment je peux préparer mon corps pour le match à venir ?'.

Peu importe comment, je voulais être présent. Et je me sens tellement bien en tant que champion", a savouré Kristaps Porzingis devant les médias.

En 16 minutes sur le parquet, l'intérieur a apporté sa taille, malgré un impact moins important : 5 points et 1 rebond (différentiel de +8). Une stratégie risquée mais finalement payante pour un Kristaps Porzingis désormais champion.

🎙️Les Boston Celtics, grands champions !