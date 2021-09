Kyle Lowry, ses explications sur son départ des Raptors

Après 9 saisons et un titre, Kyle Lowry a quitté les Toronto Raptors cet été. Au terme de son contrat, le meneur a fait l'objet d'un "sign-and-trade" en direction du Miami Heat. Un choix peu surprenant puisque le vétéran de 35 ans se trouvait annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines.

Et malgré sa belle histoire avec la franchise canadienne, le natif de Philadelphie n'a jamais envisagé de prolonger. Pourquoi ? A cause du nouveau projet des Raptors. A ce stade de sa carrière, Lowry souhaite absolument jouer pour gagner une nouvelle bague. Et il ne s'agit pas du projet en cours à Toronto.

"Cet été, je savais dans quelle direction Toronto se dirigeait et ce que les dirigeants allaient faire. Ils n'essaient pas de 'tanker' ou quoi que ce soit, ils vont simplement se retrouver dans une situation avec des gars plus jeunes et ils vont les laisser prendre les rênes. Et pour moi, c'est le titre ou l'échec. Aller à Miami, c'était une situation où je sentais que c'était ce qu'ils voulaient faire. J'ai un ami proche avec Jimmy Butler là-bas. Et à Miami, c'est ce qu'ils veulent faire. Si vous ne jouez pas pour des titres, quel but ? J'ai pensé seulement à ça lors de ma Free Agency", a ainsi répondu Kyle Lowry pour le podcast de CJ McCollum.

Les Raptors n'avaient probablement pas l'envie de lui offrir 90 millions de dollars sur trois ans (son contrat à Miami). Kyle Lowry et Toronto avaient des projets bien différents et il était donc venu le temps de mettre un terme à cette superbe aventure.

Kyle Lowry raconte le forcing de Jimmy Butler pour l’attirer à Miami