Kyle Lowry raconte le forcing de Jimmy Butler pour l’attirer à Miami

Le Miami Heat a réussi une belle intersaison. Jimmy Butler, Duncan Robinson, Victor Oladipo, Dewayne Dedmon et Gabe Vincent ont prolongé. PJ Tucker, Markieff Morris ont été recrutés, mais aussi Kyle Lowry !

Et sans surprise, Butler a joué un grand rôle dans l'arrivée du meneur. Depuis plusieurs années, les deux hommes s'apprécient. Et le leader du Heat militait donc, avec insistance, pour récupérer la légende des Toronto Raptors.

"Jimmy et moi, ça remonte à loin. Moi et Jimmy, nous avons parlé de ça (une réunion, ndlr) pendant un long moment maintenant. Puis il a continué à en parler. Il était vraiment sur moi pour me faire venir au Heat", a reconnu Kyle Lowry devant les médias.