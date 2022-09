Kyrie Irving, son aveu sur la succession de LeBron James aux Cavs

Dès son arrivée en NBA, Kyrie Irving a suscité de grandes attentes. Sélectionné au #1 pick de la Draft 2011, le meneur de jeu a été tout de suite sous pression aux Cleveland Cavaliers. En effet, en 2010, la franchise de l'Ohio avait perdu son prodige : LeBron James.

Et rapidement désigné comme le franchise player, le natif de Melbourne a eu la lourde mission de prendre la succession du King. Lors de l'émission The Shop, Irving a réalisé un aveu : il a mal vécu cette situation.

"Jouer avec Bron et KD, ce sont deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais dans notre culture, ce sont deux véritables icônes. Et j'ai dû marcher dans les pas de Bron. A ce moment-là de ma vie, je me sentais vraiment mal car je ne savais pas où je voulais aller.

J'ai regardé The Decision. Et un an plus tard, j'ai été drafté dans ce train émotionnel de Cleveland du fils prodigue, l'élu est parti, et nous avons ici ce gamin de 19 ans. Emotionnellement, je faisais face à des choses dont je n'avais aucune idée qu'elles n'avaient rien à voir avec moi.

Absolument rien. Alors quand j'ai pris cette pression comme la mienne, j'ai commencé à me dire : 'Je dois ramener Cleveland au sommet.' C'était un acte solo", a analysé Kyrie Irving.