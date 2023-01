Kyrie Irving a évoqué la différence entre la saison dernière et celle-ci pour les Nets. On a l'impression qu'il a discrètement ciblé James Harden...

Depuis que Kevin Durant s'est blessé, les Nets ont perdu leurs deux matches contre Boston et OKC. Rien de dramatique, puisque Brooklyn est toujours 2e à l'Est, avec une petite longueur d'avance sur Milwaukee. En interne, la confiance semble être de mise quant à la capacité de l'équipe à survivre à l'absence de sa superstar pendant quelques semaines. Kyrie Irving, en particulier, a paru serein lorsqu'il lui a été demandé ce qui était différent cette saison dans le groupe, par rapport à la saison dernière où KD avait déjà dû manquer pas mal de matches.

Si on lit entre les lignes, il semblerait que Kyrie lance une petite pique à... James Harden.

"Déjà, je suis constamment dans l'équipe, ça aide. Puis on a aucun joueur qui soit à moitié dedans, dans le vestiaire. Tout le monde est pleinement concentré sur le long terme et les grandes performances à venir. Parfois, il faut garder le sourire, relever le coéquipier et faire du mieux qu'on peut. J'aurais aimé rentrer plus de tirs, mais ça viendra. En attendant, j'essaye d'être le meilleur exemple possible dans le vestiaire".

Difficile de ne pas imaginer que la personne "à moitié dedans" dans le vestiaire désignée par Kyrie Irving soit quelqu'un d'autre que James Harden... On se souvient des récits sur la relation inexistante entre les deux hommes et sur l'air halluciné pris par Harden lorsqu'il a vu son camarade allumer de l'encens dans le vestiaire, entre autres coutumes inhabituelles. Peu après, Harden avait demandé - et obtenu - son trade vers les Sixers.

La petite ironie là-dedans, c'est quand même que Kyrie Irving, ses choix et sa personnalité, ont aussi eu un impact énorme sur ce qui s'est passé à Brooklyn ces derniers mois...

