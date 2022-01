Quand Kyrie Irving recadre un fan relou des Cavaliers

Kyrie Irving était de retour à Cleveland le soir du Martin Luther King Day. Les Nets y affrontaient les Cavaliers. Les supporters de l'Ohio n'ont pas réservé un accueil particulièrement tendre à leur ancien All-Star. L'un d'entre eux s'est même permis d'harceler un peu le meneur de de Brooklyn. Au point de pousser ce dernier à répondre.

Kyrie Irving to heckling fans: “Got y’all a championship, and you motherf*ckers still ungrateful.”

(via TT/_willswish, h/t @ComplexSports)

pic.twitter.com/RRkDNvZx5F

