Kyrie Irving, un véritable festival pour un show XXL

Même sans jouer les matches à domicile, Kyrie Irving ne perd pas le rythme. Au contraire, le meneur des Brooklyn Nets passe sa frustration sur ses adversaires à l'extérieur. Toujours dans l'incapacité d'évoluer au Barclays Center en raison de la législation à New York par rapport à la vaccination contre le Covid-19, le joueur de 29 ans a donné l'impression de se venger sur l'Orlando Magic.

A l'occasion de la large victoire de son équipe (150-108), l'ancien élément des Cleveland Cavaliers a tout simplement réalisé une démonstration. Une performance éblouissante avec une vraie facilité à faire la différence sur le plan offensif.

Kyrie Irving, un carton et des records

Avant de s'enthousiasmer sur la prestation d'Irving, il convient de faire une précision : oui, la défense catastrophique du Magic a aussi contribué à son festival. Mais même de cette manière, le show proposé par le natif de Melbourne reste incroyable.

Au total, Irving a donc marqué 60 points. Il s'agit tout simplement de son record en carrière. Un record également dans l'histoire des Nets. Mais il faut en réalité surtout retenir l'impression dégagée par le festival du meneur.

Car en première période, il se trouvait sur une autre planète. Dans l'histoire récente du basket, on a rarement vu un tel show. 41 points sur les 23 premières minutes à 14/19 aux tirs, dont un excellent 6/7 à trois points. Au fil de ses exploits, même le public d'Orlando a commencé à l'encourager !

"Il est tout simplement incroyable. J'ai eu l'impression de voir les meilleurs moments de ma carrière dans ses 12 premières minutes en match. C'est spécial de le regarder tous les soirs - mais c'est spécial de le regarder dans des soirs comme celui-ci, où il a un contrôle total, une maîtrise totale. Il va où il veut et il est capable de finir. C'est un plaisir de le voir de près et d'en faire partie", a souligné son entraîneur Steve Nash.

Après son récent carton à 53 points contre les New York Knicks, Kevin Durant a également apprécié le spectacle proposé par son partenaire.

"Je suis sûr que dans le premier quart-temps, vous l'avez tous vu se développer. Il était déjà à 16 points. Puis au milieu du deuxième, nous sommes tous sur le banc en train de regarder... C'est comme ça à chaque match pour Ky, vous regardez en l'air : ‘Merde, il a déjà 10, 12, 14 points’", a commenté KD.

Kevin Durant a tenté de convaincre Kyrie Irving sur le vaccin

Un duo dans l'histoire

Et justement, Durant et Irving, avec leurs récentes performances, ont réalisé l'histoire de la NBA. Jamais deux coéquipiers avaient marqué 50 points ou plus dans deux matches consécutifs. 53 pour KD contre les Knicks, 60 pour Irving face au Magic.

Une statistique qui démontre le potentiel effrayant de ce duo sur le plan offensif. Ils ont tous les deux cette capacité à prendre le contrôle d'une partie. A prendre feu aussi d'un coup. Et ensemble sur le parquet, ils incarnent un danger quasiment impossible à maîtriser.

"Je suis juste content que ce n'était pas un match vide à plus de 50 points. Entrer dans l'histoire, mec. Entrer dans l'histoire. Le faire avec ce gars-là est très spécial. Mais le mérite revient à notre groupe. Nos gars dans le vestiaire, ils croient vraiment en nous, ils se donnent vraiment avec nous, il n'y a aucun doute dans notre esprit qu'ils croient vraiment que nous pouvons faire quelque chose de spécial. Et pas seulement cette année, mais pour les années à venir. Nous avons un bon groupe. Et nous sacrifions tous quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes", a insisté Kyrie Irving face à la presse.

Un discours tout à l'honneur de Kyrie Irving. Mais il n'y avait quasiment rien de collectif dans sa partition la nuit dernière. Il s'agissait simplement de l'expression d'un immense talent individuel. Et une fois mis au service du collectif, de telles qualités peuvent effectivement mener très loin...

Kyrie Irving, une performance dingue qui fait office de piqure de rappel