Kyrie Irving, les stars des Lakers mettent la pression

Le dossier Kyrie Irving semble en stand-by du côté des Los Angeles Lakers. Malgré des discussions en cours avec les Brooklyn Nets, la situation n’avance pas. La raison ? Les dirigeants des Angelenos n’ont visiblement pas envie de faire all-in pour le natif de Melbourne.

Car pour le récupérer, les Californiens devraient accepter de sacrifier de nombreux atouts. Notamment deux choix au premier tour de la Draft NBA (2027 et 2029). Des éléments importants pour l’avenir des Lakers. Mais sans surprise, les stars californiennes n’ont pas forcément une vision sur le long terme…

D’après les informations des journalistes du Los Angeles Times Dan Woike et Broderick Turner, les cadres de l’équipe font le forcing en interne pour ce trade. Même sans les nommer, on peut légitiment penser que LeBron James et Anthony Davis sont concernés.

Les deux hommes, surtout le King, veulent gagner dès maintenant. Et avec Russell Westbrook, la collaboration n’a pas fonctionné sur le terrain. Et en dehors des parquets, la situation semble également compliquée…

Du coup, l’opportunité de récupérer Kyrie Irving incarne une occasion à ne pas rater selon les stars des Lakers. Reste à savoir si Rob Pelinka va plier face aux demandes de James et Davis. L’an dernier, il avait écouté ses leaders en recrutant… Westbrook.

