LeBron James et Russell Westbrook, une distance qui fait jaser…

Dans une franchise très médiatisée comme les Los Angeles Lakers, il suffit d'un rien pour emballer les réseaux sociaux. Et avec les nombreuses rumeurs autour de l'avenir de Russell Westbrook, le moindre signe peut donc enflammer les débats. Surtout avec LeBron James.

La nuit dernière, les deux hommes étaient ainsi présents pour assister au match des Angelenos en Summer League à Las Vegas. Et si le King a multiplié les interactions, il n'a pas adressé la parole à son coéquipier. Pire encore, ils étaient tous les deux à l'opposé l'un de l'autre.

Une vraie distance qui a fait jaser sur les réseaux sociaux.

they not even sitting together bruh 😭😂 https://t.co/e5UdE63x7n — Gian (@GeeVnn15) July 9, 2022

Bien évidemment, les deux stars n'ont pas besoin d'avoir une relation très proche pour jouer ensemble. Mais quand on connaît l'impact de James sur les décisions des Lakers, cela peut jouer un rôle dans les futures décisions de la franchise.

Car on le sait, le natif d'Akron milite sérieusement en interne pour l'arrivée de Kyrie Irving. Et pour monter un trade concernant le meneur des Brooklyn Nets, un départ de Westbrook reste indispensable. Une raison suffisante pour entraîner cette distance entre LeBron James et son partenaire ?

LeBron James s’en fout des picks, il sait quel joueur il veut