Goran Dragic envoie une pique à Kevin Durant et Kyrie Irving

Goran Dragic n'a pas l'air d'avoir apprécié l'attitude de Kevin Durant et Kyrie Irving lors de son passage à Brooklyn.

Goran Dragic espérait rejoindre un candidat au titre en signant aux Brooklyn Nets en cours de saison dernière. Au final, l'équipe new-yorkaise a volé en éclats et elle s'est faite sortir sèchement au premier tour des playoffs par les Boston Celtics. Ces quelques mois ont suffi au meneur slovène, qui n'a pas voulu renouveler l'expérience. Il a finalement rejoint les Chicago Bulls pendant l'intersaison. Son passage à Brooklyn ne lui laissera pas forcément des bons souvenirs. Pour preuve sa réaction quand on lui demande de parler de cette expérience au côté de Kevin Durant et Kyrie Irving.

"C'était vraiment dur parce que tout ne tournait pas autour de l'équipe mais des performances individuelles", note le vétéran.

Une pique directement envoyée aux deux superstars des Nets, qui ont d'ailleurs demandé à quitter la franchise pendant l'été (enfin pour Irving, c'est un mystère, lui dit que non quand tout indiquait que oui). Goran Dragic pointe du doigt leur caractère égoïste qui est de toute façon mis en avant à travers leur attitude ces derniers mois. Et tout ça ne présage rien de bon pour Brooklyn.