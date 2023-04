Kyrie Irving, Mark Cuban clair sur les intentions des Mavs

Avec la victoire face aux Sacramento Kings (123-119) la nuit dernière, les Dallas Mavericks se sont relancés dans la course au Play-in. Toujours à la 11ème place, la franchise texane a encore deux matches pour prendre le meilleur sur l'Oklahoma City Thunder, 10ème avec le même bilan. Malgré cet espoir, cette équipe a clairement du mal depuis l'arrivée de Kyrie Irving en février.

Sans être individuellement mauvais, le meneur de jeu a encore des difficultés à trouver sa place sur le plan collectif. Et surtout, autour d'Irving et de Luka Doncic, les Mavs disposent d'un effectif relativement limité.

Malgré cette situation, les intentions de Dallas concernant le natif de Melbourne restent les mêmes. Face à la presse, le propriétaire texan Mark Cuban a confirmé sa volonté de prolonger l'ex-joueur des Brooklyn Nets.

"J'aimerais qu'il reste, c'est certain. J'aimerais qu'il reste. Je veux qu'il reste, c'est sûr, et je pense que nous avons une bonne chance. Je pense qu'il est heureux ici. Il me dit qu'il est heureux ici et je m'entends très bien avec lui.

Je pense que c'est un bon gars. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je pensais savoir sur Kyrie à cause de tout ce que j'ai lu était faux à 100%", a assuré Mark Cuban.