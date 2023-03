Kyrie Irving sur Luka Doncic : “Je suis fier qu’il ait été honnête”

À Dallas, les choses prennent une tournure étrange. Les résultats ne suivent plus vraiment, la faute aux blessures et à une synergie quasi inexistante avec Kyrie Irving. Tout cela commence à toucher les Mavericks sur le plan mental, Luka Doncic en particulier.

« Parfois, j’ai l’impression de ne pas être moi-même », a récemment admis le Slovène. « J’avais l’habitude de sourire sur le terrain, mais c’est devenu tellement frustrant. » Cette déclaration, plutôt inquiétante, a fait beaucoup de bruit et suscité de nombreuses réactions.

Pablo Laso, son ancien coach au Real Madrid, a notamment exprimé son mécontentement par rapport à cette sortie dans les médias. L’entraîneur déplore que Doncic « transmette un sentiment de faiblesse ». Kyrie Irving, au contraire, pense qu’il est sain que son coéquipier soit transparent à propos de ses émotions.

Les Mavericks ont joué avec le feu et sont en train de se brûler

Bien entendu, le contexte n’a échappé à aucun observateur. L’aveu de Luka Doncic si peu de temps après le transfert de Kyrie Irving suscite logiquement des doutes. L’instabilité de l’athlète semblait parfois peser aux Nets et on peut légitimement craindre qu’une chose similaire arrive aux Mavericks.

Pour autant, rien ne garantit que ces craintes se soient matérialisées. On entend même régulièrement du bien à propos de l’ancien Champion NBA et de son impact sur le vestiaire. La deuxième star de Dallas regrette que l’on tire des conclusions hâtives après l’aveu du leader de l’équipe.

After Sunday's loss, Kyrie Irving was asked about Luka Doncic's comments about frustrations in his post-game comments from Friday.

"I'm sure he's had some private time to acknowledge it, but when he acknowledges it in a public eye, I think it's usually suppressed emotions from a… pic.twitter.com/NhDy1btbLX

— Grant Afseth (@GrantAfseth) March 26, 2023