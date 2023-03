Le nouveau trio des Nets, déjà plus fiable que Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving

Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges et Cameron Johnson ont joué plus de minutes ensembles que Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving aux Brooklyn Nets.

La reconstruction des Brooklyn Nets aurait pu être bien, bien pire. Si la franchise ne prétend plus lutter pour le titre, le noyau dur qui se forme autour de Mikal Bridges est déjà très intéressant pour une franchise qui vient de perdre trois superstars en à peine plus d’un an. L’ailier récupéré aux Phoenix Suns s’affirme comme un joueur majeur avec encore 44 points dimanche soir et tourne à 26,8 points, 49% aux tirs et 41% à trois-points de moyenne sous la tunique de l’équipe new-yorkaise.

Il forme un trio sympathique et performant avec Spencer Dinwiddie et Cameron Johnson. Ils ont déjà joué 400 minutes ensemble pour un net rating de +4 sur 100 possessions. L’ironie, c’est que ce temps de jeu commun est supérieur au dernier « Big 3 » formé par les Nets. En effet, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving ont disputé 365 minutes communes… pour des résultats évidemment supérieurs.

Mais cette statistique vient renforcer le sentiment de gâchis à Brooklyn. Le COVID, les blessures et les différents problèmes ont miné une association de talents qui aurait dû faire tellement mieux.