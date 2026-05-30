Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur en mars dernier, Kyrie Irving a connu une saison blanche. En réalité, le meneur aurait très certainement pu réaliser son retour sur la fin de cet exercice. Mais la situation sportive des Dallas Mavericks, 12èmes à l'Ouest, lui a permis de prendre son temps.

A 34 ans, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers prépare donc son come-back pour 2026-2027. Toujours sous les couleurs des Mavs ? Il s'agit, pour l'instant, du plan. Malgré un nouveau projet autour de Cooper Flagg, les Texans comptent toujours sur le natif de Melbourne.

Face à la presse, le GM des Mavs, Mike Schmitz, a assuré qu'il n'avait "aucun doute" sur la complémentarité du duo.

"J'ai vraiment hâte de voir ces deux-là jouer ensemble et je suis très impatient de voir ce que ça va donner. (...) Je peux dire qu’il a fait tout ce qui était humainement possible pour exploiter pleinement son talent et atteindre cet objectif.

Le simple fait de voir son approche et la façon dont il s’attaque aux choses chaque jour est vraiment impressionnant. Son leadership, son attitude, la façon dont il se consacre à Cooper et au reste de l’équipe… Nous sommes le 29 mai, et son investissement est vraiment impressionnant", a salué Schmitz.

Il faut tout de même préciser que les Mavs n'ont pas vraiment le choix. Après une telle blessure, un trade de Kyrie Irving, payé 39 millions de dollars en 2026-2027, semble impossible. Autant profiter de son expérience pour épauler Cooper Flagg.

Anthony Edwards pousserait pour faire venir Kyrie Irving