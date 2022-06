Le Heat sur la piste de Kyrie Irving ?

Kyrie Irving a-t-il vraiment l’intention de quitter les Brooklyn Nets ? C’est toute la question. Mais s’il se décide à partir, plusieurs équipes sont prêtes à sauter sur l’opportunité. Les Lakers, Clippers et Knicks sont les trois équipes les plus souvent citées dans les rumeurs, mais le Miami Heat pourrait également rejoindre la course.

D’après le journaliste Marc Stein, le Heat devrait tenter de récupérer le meneur si un transfert est réellement possible pendant l’intersaison. Sorti en finales de conférence face aux Celtics, Miami a l’ambition de remporter un titre dans les saisons à venir. Et la franchise veut vraisemblablement une star pour atteindre cet objectif.

Fréquemment mentionnés dans les rumeurs autour de Donovan Mitchell, le front office de Pat Riley a clairement envie de renforcer son backcourt. Sa position sur le dossier Kyrie Irving n’est donc pas une grande surprise. Certes, il n’a pas tout à fait le profil de la "Heat Culture". Mais l’imaginer intégrer un tel collectif, dirigé par Erik Spoelstra, vend tout de même du rêve.

L’Australien sort d’une saison à 27,4 points, 5,8 passes et 4,4 rebonds à 41,8% à trois points. Il s’agirait d’un renfort de choix pour Miami, qui a manqué de solutions offensives contre Boston. D’ailleurs, cela plairait certainement à Jimmy Butler, le leader de l’équipe. En 2017, quand on lui a demandé avec qui il préfèrerait jouer en NBA, il a répondu que ce serait Irving. Ce serait son joueur préféré dans la ligue depuis qu’ils ont disputé les Jeux Olympiques de 2016 et, accessoirement, chanté ensemble dans l’avion.

Jimmy Butler, during a 2017 appearance on First Take, was asked who he would pick if he could play with anyone in the NBA. (h/t @TheSteinLine)

"I probably have to go with my favorite player -- who is not myself -- and that's Kyrie [Irving]. I just love Kyrie's game, man." pic.twitter.com/bOAWiM2qu2

— Locked On Heat (@LockedOnHeat) June 22, 2022