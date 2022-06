Kyrie Irving, la menace vient des Lakers !

Kyrie Irving va-t-il parvenir à trouver un terrain d’entente avec les Brooklyn Nets ? Potentiellement agent libre cet été, le meneur est actuellement "dans une impasse" dans les discussions avec ses dirigeants concernant une prolongation.

Les deux parties ont deux visions bien différentes d’un futur commun. Le natif de Melbourne souhaite s’engager sur le long terme. Alors que les Nets, refroidis par l’instabilité de la star, veulent seulement le verrouiller sur le court terme.

Face à cette situation, l’idée d’un départ a fait parler ces derniers jours. Et d’après les informations du journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski ce mercredi, les Los Angeles Lakers incarnent la menace la plus sérieuse sur ce dossier.

Une nouvelle étonnante car les Angelenos sont totalement bloqués sur le plan financier. Et les Nets n’ont visiblement pas l’intention de faciliter le départ d’Irving via un trade. Et pourtant, Wojnarowski n’écarte pas un scénario fou : voir l’Américain claquer la porte à Brooklyn et rejoindre les Lakers en sacrifiant plus de 30 millions de dollars !

Avec sa forte personnalité, le meneur pourrait choisir d’accepter une exception à 6 millions de dollars avec les Californiens. Il s’agirait d’une décision complétement folle ! Mais l’insider l’a rappelé : pour ses convictions, Kyrie Irving a fait une croix sur 17 millions de dollars cette saison et sur un deal XXL avec Nike. Il n’a pas peur de faire des choix…

Une manière surtout de mettre la pression sur les Nets ? C’est fort probable.

