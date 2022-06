Kyrie Irving et les Nets, le nœud du problème

Sans surprise, les Brooklyn Nets et le meneur Kyrie Irving n'ont pas les mêmes visions pour le futur contrat de la star de 30 ans.

Kyrie Irving et les Brooklyn Nets vont-ils se séparer cet été ? Alors que le meneur avait affiché sa volonté de rester chez les Nets, Shams Charania a lâché une bombe lundi : le natif de Melbourne, dans une impasse lors des discussions avec ses dirigeants, envisage un départ.

Un coup de pression pour forcer la main à sa direction ? Une véritable intention de mettre les voiles ? Difficile pour le moment de répondre à ces questions. En attendant, les positions entre les deux parties sont donc éloignées.

Et sans surprise, le problème concerne les détails de l'éventuel futur contrat de la star de 30 ans. D'après le journaliste du Bleacher Report Jake Fischer, Brooklyn souhaite prolonger Irving sur le cour terme.

Surtout, dans ce deal, les Nets veulent se protéger avec des paliers activés selon son nombre de matchs disputés. Une manière de limiter les risques après une saison 2021-2022 animée. Mais de son côté, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers a une autre idée en tête.

Justement conscient de sa fragilité physique (et d'une possible incertitude dans l'hypothèse d'une recrudescence des cas positifs au Covid-19), Kyrie Irving réclame un bail sur le long terme. Et pour le moment, les deux camps refusent de faire le moindre compromis.

Cependant, Fischer se montre tout de même optimiste : les discussions vont se poursuivre et un accord resterait le scénario le plus probable. Pourquoi ? Car les deux parties ont l'envie de poursuivre ensemble.

