Kyrie Irving jugé trop néfaste pour un trade…

Les Brooklyn Nets en ont probablement ras-le-bol de Kyrie Irving. Après un exercice 2021-2022 très mouvementé, le meneur avait pourtant affiché sa volonté de se concentrer uniquement sur le basket. Mais cette bonne résolution a totalement volé en éclats en quelques semaines.

Déjà impliqué dans plusieurs polémiques, le natif de Melbourne se retrouve officiellement suspendu pour au moins 5 matches par son équipe pour avoir fait la promotion d'un documentaire à caractère antisémite sans présenter ses excuses par la suite. Après cette sanction, le joueur de 30 ans a enfin pris la parole pour désamorcer la situation.

Pour autant, on se doute que les dirigeants des Nets se montrent lassés de son attitude. Et après le renvoi de l'entraîneur Steve Nash, la direction de Brooklyn a probablement en tête de faire exploser son projet actuel. Et même sans tout révolutionner, se débarrasser d'Irving doit représenter une idée tentante.

Sauf que selon le journaliste d'ESPN Zach Lowe, l'ex-talent des Cleveland Cavaliers est perçu comme "radioactif" en NBA. Ainsi, aucune franchise ne souhaite le récupérer, même pour un prix ridicule. Malgré son immense talent, le meneur traîne de trop nombreuses casseroles...

Et même les Los Angeles Lakers, pourtant désespérés, ne seraient pas prêts à prendre le risque. Une situation vraiment délicate à gérer pour les Nets, qui semblent condamnés à faire avec Kyrie Irving.

Fâché, Adam Silver va rencontrer Kyrie Irving pour une explication