Kyrie Irving, les Nets refusent de délocaliser les entraînements pour lui

Sans le vaccin contre le Covid-19, le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving ne peut pas s'entraîner avec ses partenaires à New York.

Entre Kyrie Irving et les Brooklyn Nets, la situation commence un peu à se tendre. Pour le moment, le meneur de jeu refuse le vaccin contre le Covid-19. Et en raison de la législation dans la ville de New York, le natif de Melbourne ne pourra pas jouer lors des matches à domicile.

Et il ne peut également plus s'entraîner avec ses coéquipiers ! En effet, lors du training camp à San Diego, l'ancien des Cleveland Cavaliers était bien présent avec ses partenaires. Mais avec le retour de l'équipe à Brooklyn, il se retrouve indisponible.

Pour régler cette situation, les Nets peuvent-ils délocaliser les entraînements ? Non. Refus catégorique de la part de l'entraîneur des Nets Steve Nash.

"Non, il s'agit de notre maison. C'est ici que nos entraînements se déroulent et nous avons quasiment l'intégralité du groupe. Donc c'est positif et nous travaillons tous les jours pour améliorer l'équipe. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler. Je ne suis pas vraiment inquiet", a commenté Steve Nash face à la presse.

Pourtant, la situation devient tout de même préoccupante. Les Nets sont dans le flou complet et Kyrie Irving ne semble pas sur le point d'accepter la vaccination. Pour un prétendant au titre NBA, il semble impossible de se passer de l'un de ses meilleurs joueurs pour tous les entraînements et matches à domicile d'une saison.

Un feuilleton à suivre avec attention...

