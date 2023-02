Kyrie Irving : un coup de bluff derrière sa demande de transfert ?

"Le désir est de faire de Brooklyn sa maison", avançait l’agent de Kyrie Irving, il y a seulement une semaine. Alors, qu’a-t-il bien pu se passer pour que le meneur des Nets change à ce point d’avis si soudainement ? Peut-être pas grand-chose, finalement. Sous les apparences, la demande de transfert du joueur pourrait être une tentative de bluff.

Comme l’a indiqué sa représentante, Shetellia Irving, "Uncle Drew" voulait probablement rester aux Nets. Pour de vrai. Cette affirmation n’avait cependant rien d’absolu. Elle dépendait d’une condition très claire : une extension de contrat en ses termes.

Avec "l’extension appropriée", les deux parties n’en seraient certainement pas là aujourd’hui. La demande de transfert d’Irving traduit avant tout l’échec des négociations, comme le confirme The Athletic. La franchise espérait en effet se protéger avec quelques garanties que l’athlète a rejetées en bloc.

Huit fois All-Star, ancien champion NBA, le meneur estime qu’il mérite le beurre, l’argent du beurre et… ce qui suit. Pour lui, il n’est pas question de discuter de clauses spécifiques à son passif. Pour l’organisation, au contraire, cela apparaît comme une condition nécessaire.

Depuis son arrivée en 2019, Kyrie Irving a plus souvent conduit Brooklyn au chaos qu’à la victoire. Une polémique autour du vaccin, une suspension pour avoir partagé un documentaire antisémite et deux demandes de trade plus tard, le front office de Sean Marks considère qu’il a besoin d’un bouclier pour s’en préserver. Ce point de désaccord entre l’équipe et sa star les entraîne vers une rupture très probable.

L’ultimatum posé par Irving, le transférer avant le 9 février ou le perdre cet été, ressemble toutefois à un braquage. Mécontent de ne pas avoir obtenu le contrat de ses rêves, il se pourrait que le meneur essaie simplement d’employer la manière forte pour parvenir à ses fins. Plusieurs observateurs interprètent ainsi cette demande de trade comme une tentative de bluff.

C’est tout le jeu des négociations. Les Nets doivent y répondre, mais ils ne peuvent pas savoir ce que leur joueur a réellement en tête. De toute manière, en mettant son équipe dos au mur, Kyrie Irving ne lui donne probablement pas vraiment envie de renouveler ses vœux.

