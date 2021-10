Kyrie Irving, le coup de pression du propriétaire des Brooklyn Nets

Il ne s'agit pas d'un secret, Kyrie Irving n'a pas accepté le vaccin contre le Covid-19. Et en raison de la législation à New York, le meneur des Brooklyn Nets ne sera pas autorisé à jouer lors des matches à domicile dans de telles conditions.

Publiquement, le natif de Melbourne n'a pas exposé sa position à ce sujet. Mais dans les coulisses, il tiendrait un discours anti-vax en relayant des thèses complotistes. Au point de refuser le vaccin tout au long de la saison ?

En tout cas, la superstar a reçu un petit coup de pression de la part de son patron Joe Tsai.

"Kyrie en parle comme un choix personnel, ce que je respecte. Mais nous devons tous ne pas oublier quel est notre but cette année. Quel est l'objectif cette année ? C'est très, très clair : gagner un championnat.

Et une équipe victorieuse a besoin que tout le monde tire dans la même direction. J'espère donc voir Kyrie jouer pleinement et gagner un championnat avec tout le monde, avec tous ses coéquipiers", a lancé le boss des Nets pour le New York Post.