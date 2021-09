Jusqu'à présent, on pensait le problème de vaccination en NBA limité à quelques individus, comme Andrew Wiggins, qui s'est vu refuser une exemption pour motif religieux. C'est en fait un peu plus problématique que cela. Parmi les joueurs non-vaccinés dans la ligue, figure Kyrie Irving. On le savait depuis plusieurs jours, mais le meneur des Brooklyn Nets n'avait fait aucune déclaration officielle et on pouvait penser que la question serait réglée d'ici au début de la saison. C'est très loin d'être le cas.

Selon une enquête menée par Rolling Stone, Kyrie Irving, qui est l'un des vice-présidents du syndicat des joueurs, met des bâtons dans les roues de la NBA et des idées dans la tête de ses homologues de la ligue. "Uncle Drew" a ainsi récemment suivi et partagé les publications d'un théoricien du complot américain, qui affirme que "des sociétés secrètes implantent le vaccin pour connecter les gens noirs à un grand ordinateur dans le cadre d'un plan de Satan".

Le fantasme autour de la micro-puce intégrée au vaccin n'est pas nouveau. Mais jusqu'à présent, il n'avait pas atteint la NBA, qui peut se targuer d'un taux de vaccination encourageant autour des 90% de premières doses (la WNBA est à 99%), ce qui est moins que la NFL pourtant très conservatrice. Selon les personnes interrogées pour cette enquête, les histoires relayées par Kyrie se transmettent d'un vestiaire et d'un groupe de discussion à un autre.

La tante de Kyrie Irving, Tyki, est la seule membre de la garde rapprochée du meneur All-Star à avoir répondu aux sollicitations de Rolling Stone. Et ce qu'elle dit laisse penser que son neveu a un projet en tête...

"Il y a plein d'autres joueurs que Kyrie qui ne veulent pas. J'aimerais croire qu'ils vont faire quelque chose. Ce pourrait être quelque chose comme un match sur trois, pour faire en sorte que ce soit quand même une saison avec de l'interaction et de la présence sur le terrain, mais avec les limites oppressantes que pose la NBA. J'espère que la ligue et les joueurs vont trouver une formule et un accord".

Parmi les joueurs qui refusent de se faire vacciner, figure le très religieux Jonathan Isaac du Orlando Magic. L'ailier, fier de ne pas être vacciné, a passé des semaines à chercher des occurrences où des gens seraient morts à cause du vaccin, et affirme sans flancher :

"Au bout du compte, les scientifiques restent des humains. On ne peut pas faire complètement confiance à l'homme. Les joueurs anti-vaccins sont vilipendés et maltraités. C'est une injustice que de faire des célébrités qui se vaccinent des héros du peuple. [...] Que Kyrie dise ça en tant que membre important du syndicat, bravo à lui".

Fort heureusement, des voix continuent de s'élever au sein de la ligue pour tenter de contrer les discours complotistes et l'invocation de motifs religieux. Enes Kanter est de ceux-là, alors que sa foi n'est plus à démontrer.

"Je pense que nous sommes à une époque où la religion et la science doivent fonctionner ensemble. Le vaccin sauve des vies. Qu'est-ce qui est plus important que ça ?"

Finalement, la déclaration la plus cash vient comme souvent de Kareem Abdul-Jabbar, scandalisé par la situation.

"Les joueurs qui restent silencieux quand on leur demande de prendre position pour la vaccination n'assument pas les responsabilités que la célébrité leur octroie. Les athlètes n'ont aucune obligation d'être des porte-paroles d'un gouvernement. Mais là, c'est une question de santé publique. Les athlètes noirs n'encouragent pas leurs semblables à se faire vacciner et contribuent à leur mortalité. Je suis aussi inquiet du fait que cela contribue à préserver le stéréotype de l'idiot incapable de vérifier des preuves scientifiques et d'en tirer une conclusion rationnelle. Il n'y a pas de place pour les joueurs qui sont prêts à risquer la vie de leurs coéquipiers, du staff et des gens, simplement parce qu'ils sont incapables de saisir la gravité de la situation ou de faire les recherches nécessaires".

Pour l'heure, les joueurs des Knicks, des Nets et des Warriors, ne pourront entrer dans la salle de leur franchise s'ils n'ont pas de preuve de vaccination, en vertu des réglementations appliquées à New York et San Francisco. Les joueurs des équipes visiteuses devront eux, s'ils ne sont pas vaccinés, restreindre leur interactions avec les gens présents sur site (en dehors des joueurs adverses) au strict minimum ET présenter un test négatif datant de moins de 48 heures.

A moins d'un mois de la reprise de la saison, la NBA a du pain sur la planche.

