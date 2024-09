Kyrie Irving a soif de revanche

Les Dallas Mavericks ont échoué lors des dernières Finales NBA face aux Boston Celtics (1-4). Malgré un joli parcours à l'Ouest, Kyrie Irving et ses partenaires n'ont pas été en mesure de remporter le titre.

Et sur cette série, les Texans ont eu du mal à rivaliser avec les Celtics, qui évoluaient un ton au-dessus. Une défaite avec un goût amer pour Irving. Même déjà sacré en 2016 avec les Cleveland Cavaliers, le meneur reste marqué par cet échec avec les Mavs.

A l'approche de la saison 2024-2025, le meneur a affiché un visage revanchard.

"L'année dernière a été très décevante car l'équipe n'a pas réussi à s'imposer lors des Finales NBA. Nous n'avons pas atteint ce stade de la compétition par hasard. Et il y a clairement une envie de prendre une revanche.

Je vais toujours prendre mes responsabilités, et cela commence donc par moi. Sur l'intégralité des Playoffs, je n'ai pas joué à mon meilleur niveau, et cela me ronge... mais sainement. Je reste motivé. Nous allons revenir. On va s'amuser et prendre les choses au jour le jour.

Mais perdre, ça craint", a rappelé Kyrie Irving sur Twitch.

Avec le duo Kyrie Irving - Luka Doncic, l'arrivée de Klay Thompson et un groupe toujours aussi compétitif, Dallas sera bien évidemment à surveiller. Mais dans une Conférence Ouest toujours aussi compétitive, les Mavs vont justement devoir garder cette motivation pour faire la différence.

Kyrie Irving, le joueur NBA le plus dur à défendre ?