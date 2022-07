La Air Jordan 1 Retro High OG Varsity Red arrive le 23 juillet

En cette semaine de températures caniculaires, Jordan Brand fait monter encore un peu plus le mercure avec une superbe release qui devrait plaire au plus grand nombre.

La Air Jordan 1 High OG opte pour le toujours très apprécié coloris Varsity Red, passe partout et indémodable. L'upper se partage donc entre rouge et blanc sur un cuir de belle qualité, avec en bonus un swoosh recouvert de peluche comme sur les fameux blousons des équipes sportives de High School et college US (pour la ref, regardez toutes les saisons de "Sauvés par le Gong", "Parker Lewis ne perd jamais" et "Beverly Hills 90210", ça vous fera le plus grand bien). Un tag également en peluche est fourni avec la paire, goodie bien sympathique à accrocher au rétro de la voiture pour partir en vacances...

La sortie de cette Jordan 1 est confirmée pour le 23 juillet, et qui plus est dans des tailles qui permettront d'équiper toute la famille.

Les images de la Air Jordan 1 Retro High OG “Varsity Red”