La chute terrible de Zaccharie Risacher, la réaction des Suns questionne

Lors de la victoire d'Atlanta sur les Phoenix Suns (124-122) dimanche soir, Zaccharie Risacher a quitté le terrain après une chute impressionnante. L’incident survient alors que l’équipe galère déjà avec de nombreuses absences. Les Hawks sont inquiets.

Le scénario semblait idéal pour Atlanta en déplacement à Phoenix. Les Hawks avaient surmonté un retard de 22 points pour finalement l’emporter 124-122. Toutefois, la joie fut teintée d’inquiétude lorsque Zaccharie Risacher, à 6 min 52 de la fin, s’est élancé pour un dunk en transition, n'a pas pu bien se rééquilibrer au cercle et s’est effondré violemment. Il est resté quelques longues minutes au sol avant de marcher vers le vestiaire, sans revenir ensuite.

L’annonce officielle indiquait une contusion de la hanche gauche. Un statut qui, sur le papier, semble moins grave qu’une entorse ou une blessure musculaire profonde, mais le contexte impose la prudence. Les Hawks évoluent déjà sans Kristaps Porzingis (genou) et Trae Young (ménisque) depuis plusieurs matchs.

Risacher avait d’ailleurs livré une belle prestation avant sa sortie : 15 points (6/13, 3/8 à 3pts), 4 passes, 3 rebonds et 1 interception en 26 minutes.

« Zaccharie Risacher est sorti après une lourde chute, il est resté au sol un moment mais s’est redressé par ses propres moyens », a rapporté un photographe présent. Le fait de pouvoir marcher est un bon signe, mais ce type de chute, normalement risqué au niveau hanche/bassin, ne doit pas être sous-estimé.

L'attitude des Suns énerve Trae Young et nous questionne

Après sa terrible chute, Zaccharie Risacher semblait KO, comme groggy au sol. Pourtant, les Suns n'ont pas attendu une seconde pour remettre en jeu et enchaîner sur l'action suivante. Il faudra finalement de longues secondes pour qu'un joueur d'ATL réussisse à faire faute pour que les arbitres arrêtent le jeu et que les soignants puissent se rendre auprès du jeune Français.

Si on regarde bien la vidéo, on s'aperçoit après sa terrible chute que les deux joueurs des Suns sont choqués ou tout au moins impressionnés par la violence de l'action (mains sur la tête, regards effrayés). Pourtant, ils se précipitent pour remettre en jeu. C'est certainement ce que Trae Young est venu glisser dans l'oreille de Devin Booker. Ce n'est pas une attitude très responsable.

On peut également critiquer celle des arbitres qui, au vu de l'action et de la violence de la chute, auraient pu (dû !) arrêter le jeu, ne serait-ce que pour vérifier l'état de santé du joueur. Quoi qu'il en soit, l'inquiétude se lisait sur les visages de ses coéquipiers et notamment Jalen Johnson et Trae Young.

Si Risacher venait à manquer des matchs, l’équipe devra compter encore davantage sur ses cadres restants et sur ses réservistes. Le risque est réel pour la profondeur de l’effectif. De plus, pour le jeune joueur français ce type d’accident pourrait freiner son ascension. Il est encore en apprentissage de la NBA et chaque coup d’arrêt prend davantage d’importance.

